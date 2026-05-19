"SMATRAMO DA JE DOŠLO VREME DA SE ZATVORI OHR" Premijer Minić se oglasio o predlogu deklaracije koju će razmatrati Narodna skupština Republike Srpske
Premijer Republike Srpske Savo Minić ocenio je da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita treba zatvoriti OHR i to prvenstveno zbog sve štete koju su ovaj stranac i slični naneli Srpskoj, a time i celoj BiH.
Minić je izjavio novinarima u Banjaluci da Republika Srpska i BiH neće ništa pozitivno dobiti ako se zadrži funkcija visokog predstavnika sa takozvanim bonskim ovlašćenjima.
On smatra da će u tom slučaju biti samo pitanje dana kada će neki lobiji opet napraviti poteze ili nametanja radi urušavanja Srpske.
"Zato smatramo da je došlo vreme da se zatvori OHR. Prošlo je mnogo vremena i vidimo da su sva Šmitova delovanja bila nelegalna", rekao je Minić komentarišući Predlog deklaracije o zatvaranju OHR u BiH koji će biti razmatran na sednici Narodne skupštine koja je u toku.
