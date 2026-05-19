Premijer Republike Srpske Savo Minić ocenio je da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita treba zatvoriti OHR i to prvenstveno zbog sve štete koju su ovaj stranac i slični naneli Srpskoj, a time i celoj BiH.

Minić je izjavio novinarima u Banjaluci da Republika Srpska i BiH neće ništa pozitivno dobiti ako se zadrži funkcija visokog predstavnika sa takozvanim bonskim ovlašćenjima.

On smatra da će u tom slučaju biti samo pitanje dana kada će neki lobiji opet napraviti poteze ili nametanja radi urušavanja Srpske.

Savo Minić, premijer Republike Srpske