Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine donelo je odluku kojom će privremeno biti otvoren novi granični prelaz Gradiška, te da će tako biti omogućeno privremeno preusmeravanje saobraćaja preko novog mosta prema Hrvatskoj, saopšteno je medijima iz ovog ministarstva.

Ova odluka usledila je nakon što je jutros obustavljen saobraćaj na postojećem graničnom prelazu Gradiška, nakon što se obrušio deo zaštitne ograde i pešačke staze na mostu preko reke Save.

Novi granični prelaz biti korišten kao privremeno rešenje do sanacije postojećeg mosta, a carinske i granične službe trebalo bi da budu premeštene na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra.

Iz Ministarstva bezbednosti BiH naveli su da je još ranije doneto rešenje o određivanju privremenog graničnog prelaza, ali da njegova primena nije mogla početi pre nego što Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) potvrdi da su ispunjeni svi organizacijski i pravni uslovi za rad carinskih službi na novoj lokaciji.

Foto: Darko Bandic/AP
Foto: Darko Bandic/AP

"Prema današnjoj obavesti UIO BiH, rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premeštanjem službenika sa postojećeg graničnog prelaza Gradiška", stoji u saopštenju.

Dodali su da će javnost uskoro biti informisana o početku preusmeravanja saobraćaja preko novog mosta, kao i o stavljanju nove lokacije u funkciju za prelazak granice.

Iz ministarstva ističu da će ovim potezom biti omogućena bolja protočnost saobraćaja i smanjena zadržavanja putnika i teretnih vozila na granici BiH. Posle toga se oglasio i ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, koji je na na društvenoj mreći Iks objavio da će večeras otvoriti novi granični prelaz Gradiška.

"Ima da ga otvorim, pa kud puklo da puklo. Vidimo se u 18.45 na novom graničnom prelazu Gradiška", naglasio je on.

