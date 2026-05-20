Prava drama odigrala se tokom dana na jednom gradilištu u kotorskom naselju Donja Sutvara. Došlo je do obrušavanja iskopa, a jedan radnik ostao je zatrpan. Na lice mesta odmah su došli pripadnici Službe zaštite i spašavanja.

- Sve se dogodilo jutros oko 9 sati. Na intervenciju je upućeno pet vatrogasaca spasilaca, a prilikom dolaska na teren uočeno je da je lice zatrpano do pola. Veliku opasnost tokom akcije predstavljalo je konstantno obrušavanje zidova iskopa. Nakon teške akcije zatrpani radnik je izvučen - saopšteno je iz Službe zaštite i spašavanja u Kotoru.

Radnik je, kako se saznaje, zadobio teške povrede u vidu preloma donjih ekstremiteta.

Vatrogascima-spasiocima u ovoj teškoj akciji pomogli su sve osobe koje su se našle na gradilištu.