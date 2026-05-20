Podgorička policija je, po naredbi Višeg državnog tužilaštva, uhapsila A.B. (44) zbog sumnje da je na štetu punoletne ženske osobe izvršio krivično delo silovanje u sticaju sa krivičnim delom proganjanje.

"Sumnja se da je A.B, u produženom vremenskom periodu, ostvarivao seksualne odnose sa oštećenom protivno njenoj volji, koristeći osećaj straha koji je kod nje izazivao, te da je u periodima kada je oštećena pokušavala da prekine kontakt sa njim uporno nastavljao da je progoni, stvarajući kod oštećene osećaj ugroženosti", kazali su iz Uprave policije.