Podgorička policija uhapsila je A.B. zbog sumnje u silovanje i proganjanje. Oštećena je bila pod stalnim pritiskom i strahom.
Crna Gora
UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA SILOVANJE Tereti se da je progonio žrtvu i prisiljavao je na odnose
Podgorička policija je, po naredbi Višeg državnog tužilaštva, uhapsila A.B. (44) zbog sumnje da je na štetu punoletne ženske osobe izvršio krivično delo silovanje u sticaju sa krivičnim delom proganjanje.
"Sumnja se da je A.B, u produženom vremenskom periodu, ostvarivao seksualne odnose sa oštećenom protivno njenoj volji, koristeći osećaj straha koji je kod nje izazivao, te da je u periodima kada je oštećena pokušavala da prekine kontakt sa njim uporno nastavljao da je progoni, stvarajući kod oštećene osećaj ugroženosti", kazali su iz Uprave policije.
Njemu je određeno zadržavanje do 72 sata.
Kurir.rs/RTCG
