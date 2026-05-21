Tradicionalna bakljada u organizaciji navijača
GORI PODGORICA: Ogromna bakljada povodom Dana nezavisnosti: Crne Gore (VIDEO, FOTO)
Povodom 21. maja – Dana nezavisnosti Crne Gore, na Sastavcima u Podgorici je večeras održana tradicionalna bakljada u organizaciji navijača Crne Gore.
Veliki broj građana okupio se kako bi uz baklje i vatromet obeležio jedan od najznačajnijih datuma u savremenoj istoriji države, prenose Vijesti.
Oni su posle bakljade zapevali i himnu Crne Gore.
Grupa građana zapalila je baklje i na krovu jedne od zgrada u samom centru Podgorice, gde se održavao koncert povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.
Baklje su zapaljene tačno u trenutku kada se sa bine na Trgu nezavisnosti čula pesma "Montenegro Jazz" grupe Perper, a nakon bakljade prisutni su zapevali i numeru "Goro moja" istog sastava.
Kurir.rs/Vijesti
