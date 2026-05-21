Baranin F. Š. (34) kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 2.000 evra zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci
Crna Gora
BARANIN (34) KAŽNJEN S 2.000 EVRA! Vozio kamion pod dejstvom kokaina!
Slušaj vest
Tu je odluku , kako je Vijestima potvrdio predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović, donela je sudija odeljenja u Ulcinju Anka Rašović.
Okrivljeni je juče oko 15:15 časova, u Ulcinju, u ulici Alija Podrimja upravljao teretnim motornim vozilom marke "folksvagen" i test je pokazao prisustvo psihoaktivne supstance kokain.
(Kurir.rs/Vijesti)
Reaguj
Komentariši