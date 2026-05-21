Britanski kralj Čarls IIIčestitao je predsedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću20. godišnjicu obnove nezavisnosti države, uz podsećanje na njegovu posetu Crnoj Gori 2016. i trajno prijateljstvo između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.

- Povodom Dana nezavisnosti Crne Gore i u trenutku kada vaša zemlja obeležava dvadesetu godišnjicu svoje nezavisnosti, moja supruga i ja upućujemo Vama i građanima Crne Gore naše najiskrenije čestitke. Ova godišnjica predstavlja vrednu priliku da se osvrnemo na trajno prijateljstvo između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i na veze između naših građana koje nastavljaju da jačaju naše odnose. S posebnom toplinom se sećam naše posete Crnoj Gori u martu 2016. godine. Moja supruga i ja smo sa zadovoljstvom uživali u crnogorskoj tradicionalnoj muzici, hrani i zanatima na Cetinju i iz prve ruke doživeli bogatstvo kulturnog nasleđa Vaše zemlje - naveo je Čarls u čestitki.

On je rekao da je, dok se suočavamo sa zajedničkim izazovima našeg vremena, naročito onima koji se odnose na klimu i očuvanje prirode, svestan i izuzetnog prirodnog okruženja Crne Gore, koje je imao priliku da vidi tokom te posete.

