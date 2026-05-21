Podgorička policija je, po nalogu Višeg državnog tužilaštva, uhapsila A.B. (44) zbog sumnje da je na štetu punoletne žene izvršio krivično delo silovanje u sticaju sa krivičnim delom proganjanje.

„Sumnja se da je A.B. tokom dužeg vremenskog perioda ostvarivao seksualne odnose sa oštećenom protiv njene volje, koristeći strah koji je kod nje izazivao, kao i da je u periodima kada je oštećena pokušavala da prekine kontakt sa njim uporno nastavljao da je progoni, stvarajući kod nje osećaj ugroženosti“, saopštili su iz Uprave policije.

Njemu je određeno zadržavanje do 72 sata.

