Podgorička policija je, po nalogu Višeg državnog tužilaštva, uhapsila A.B. (44) zbog sumnje da je na štetu punoletne žene izvršio krivično delo silovanje u sticaju sa krivičnim delom proganjanje.

„Sumnja se da je A.B. tokom dužeg vremenskog perioda ostvarivao seksualne odnose sa oštećenom protiv njene volje, koristeći strah koji je kod nje izazivao, kao i da je u periodima kada je oštećena pokušavala da prekine kontakt sa njim uporno nastavljao da je progoni, stvarajući kod nje osećaj ugroženosti“, saopštili su iz Uprave policije.