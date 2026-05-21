Danas oko 10 časova i 30 minuta u okolini Pešića jezera, u opštini Berane, pronađeno je telo državljanina Holandije D.V. (35), koji je juče nestao na Bjelasici. To je nezvanično potvrđeno iz Uprave policije.

Potraga za Holanđaninom trajala je od juče.

Kako je saopšteno, on je sam otišao na planinarenje, nakon čega se više nikome nije javljao.

Telo je upućeno na obdukciju, a za sada sve ukazuje na to da je reč o nesrećnom slučaju.