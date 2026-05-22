Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore, nastup svetske muzičke zvezde Rikija Martina obeležio je ozbiljan incident koji je izazvao veliko razočaranje i pravu buru na društvenim mrežama.

Naime, umesto da veče protekne isključivo u znaku muzike i slavlja, nepoznata osoba je usred nastupa bacila suzavac u publiku, usmeren u pravcu bine.

Ovaj neočekivani događaj izazvao je šok među prisutnima, a na internetu su se ubrzo nizali komentari ogorčenih građana koji nisu krili svoje nezadovoljstvo i stid zbog ovakvog ponašanja.

Komentar povodom incidenta Foto: Printscreen

- Zašto? Jel bila neka tuča ili šta? Da li je moguće da smo tolika stoka od naroda - glasila je jedna objava.

- Ovakvih seljačina moje oči nisu videle, a izgleda živimo u istom gradu - glasila je druga objava.

Još jedan od komentara povodom incidenta na koncertu Rikija Martina Foto: Printscreen

- Sramota vala, ali baš. Da li je moguće da nam se ovo dešava - napisao je jedan korisnik društvene mreže "X".

- Neko je bacio suzavac u pravcu bine u publiku, zaista nemam reči - glasila je još jedna objava.

Komentar osude incidenta Foto: Printscreen

Riki Martin se vratio i završio koncert

Uprkos ovom skandaloznom događaju i opasnoj situaciji, Riki Martin je pokazao izuzetan profesionalizam.

Iako je incident pretio da u potpunosti prekine događaj, pevač nije želeo da razočara svoje fanove. Njegovu reakciju i potez za divljenje najbolje opisuje izjava jednog od fanova na mrežama:

- Imao je svako pravo da sinoć napusti binu, ali vratio se i nastavio kao da ništa nije bilo i rekao nam da se vidimo sledeći put.

Inače, Riki Martin je ranije govorio da se borio sa poremećajem, koji je ostavio tada posledice na njega.