Tokom Europolove Akcione sedmice Projekta ASSET 2026, ekspertski tim Uprave policije Crne Gore ostvario je značajan rezultat u otkrivanju imovine stečene kriminalnim aktivnostima, ukupne vrednosti oko 2,5 miliona evra, čime je crnogorska policija ostvarila najbolji pojedinačni rezultat među 34 države učesnice.

Iz Uprave policije saopšteno je da su u međunarodnoj operaciji učestvovali službenici ARO kancelarije iz Sektora za borbu protiv kriminala i Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove (FOJ), uz podršku crnogorskog oficira za vezu u Europolu.

„Na zahtev crnogorskih istražitelja, partnerske službe identifikovale su nepokretnu imovinu u inostranstvu vrednu oko 900.000 američkih dolara, kao i više putničkih motornih vozila za koja se sumnja da predstavljaju imovinu stečenu kriminalnim aktivnostima“, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, postupajući po zahtevima partnerskih službi, crnogorski istražitelji identifikovali su u Crnoj Gori pokretnu i nepokretnu imovinu, više bankovnih računa i ugovora o zajmu, luksuzno plovilo procenjene vrednosti oko 500.000 evra, kao i više luksuznih vozila čija vrednost prelazi milion evra.

Iz policije ističu da će navedena imovina biti predmet daljeg rada Uprave policije i nadležnog državnog tužilaštva, dok će se stvarno vlasništvo utvrđivati kroz međunarodnu saradnju i zajedničke istrage.

„Vrednost otkrivene imovine koja je identifikovana od strane službenika Uprave policije Crne Gore tokom ove akcione sedmice u našoj zemlji i inostranstvu iznosi oko 2.500.000 evra“, saopšteno je iz policije.

Navodi se i da su, na zahtev istražitelja iz Crne Gore, u sedištu Europola održani bilateralni operativni sastanci sa predstavnicima partnerskih zemalja i Europola radi daljih aktivnosti na teritoriji Crne Gore i u državama u kojima je identifikovana sporna imovina.

Akciona sedmica Projekta ASSET realizovana je od 19. do 22. maja 2026. godine, nakon višemesečne obaveštajne pripreme crnogorskog tima.

„Crnogorska policija je, od ukupno 34 države koje su sprovodile aktivnosti u Projektu ASSET 2026, ostvarila pojedinačno najbolji rezultat, sa najpreciznijim podacima u odnosu na identifikovanu imovinu stečenu kriminalnim aktivnostima“, naveli su iz Uprave policije.

Dodaju da ove aktivnosti predstavljaju i direktan doprinos ispunjavanju preporuka i završnih merila za poglavlje 24 u procesu evropskih integracija.

„Ovo je važan pokazatelj da Uprava policije poseduje izgrađene obaveštajne i operativne kapacitete za pronalaženje nezakonito stečene imovine radi njenog oduzimanja od krijumčara droge i članova organizovanih kriminalnih grupa, uz efikasan i delotvoran pristup međunarodnoj policijskoj saradnji“, zaključuje se u saopštenju.