Kotorska policija uhapsila je tri državljanina Sjedinjenih Američkih Država i jednog državljanina Ujedinjenog Kraljevstva zbog sumnje da su upotrebom sile od jedne osobe u mestu Kavač oteli skoro 100 hiljada evra.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ sprečili su bekstvo osumnjičenih iz Crne Gore i oni su stavljeni pod kontrolu policije.

„Slobode su lišeni: T.A.L. (25) iz Kembridža, državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, kao i američki državljani - B.C.M. (41) iz Kalifornije, J.D.F. (45) i D.M.T. (44) iz Teksasa“, saopšteno je iz Uprave policije.

Uhapšeni su po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Sumnja se da su prijavljeni 21. maja, oko 14 časova, u mestu Kavač, opština Kotor, po prethodnom planu i dogovoru, izvršili navedeno krivično delo na način što su se sa oštećenim sastali u jednom hotelu radi navodne trgovine kripto valutama, kojom prilikom su od njega uz upotrebu sile otuđili veću količinu novca. Nakon izvršenja krivičnog dela, kako se sumnja, fizički su napali oštećenog, a potom se dali u bekstvo u pravcu Budve“, kazali su iz policije.

Osumnjičeni su potom, kako se sumnja, u Budvi ostavili vozilo koje je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog dela i dalje nastavili kretanje taksi vozilima, nakon čega su policijski službenici, u kratkom roku, locirali osumnjičene.

„Efikasnom i brzom reakcijom službenika Odeljenja bezbednosti Ulcinj, osumnjičeni su zaustavljeni u centru grada tokom pokušaja bekstva, stavljeni pod kontrolu policije i kasnije sprovedeni Odeljenju bezbednosti Kotor na dalju nadležnost“, navodi se u saopštenju.

Pregledom lica pronađeni su i oduzeti novac u iznosu od 99.650 evra, 660 funti i 126 američkih dolara, osam komada poluga nalik na zlato, određena količina novca za koji se sumnja da je falsifikovan, kao i predmeti pogodni za izvršenje napada.

„Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti privedeni postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost“, naveli su iz policije.