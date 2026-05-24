Tokom dana tokom kojih se obeležava Dan nezavisnosti Crne Gore, 21. i 22. maja, službenici Sektora granične policije sproveli su pojačane mere i aktivnosti kako bi se obezbedio stabilan bezbednosni ambijent i nesmetan protok putnika na graničnim prelazima.

Prema podacima granične policije, praznični dani protekli su mirno, stabilno i bez incidenata na graničnim prelazima. Zbog povećanog obima saobraćaja, angažovani su svi raspoloživi kapaciteti na graničnim prelazima, ali i duž državne granice, uključujući pojačane aktivnosti na zelenoj i plavoj granici.

Tokom 21. i 22. maja 2026. godine na graničnim prelazima Crne Gore kontrolisano je ukupno 187.730 lica. Od tog broja, 90.384 osobe evidentirane su na ulasku, dok je 97.346 lica evidentirano na izlasku iz države.

U istom periodu registrovano je i 46.068 vozila, od čega 22.531 na ulasku i 23.537 na izlasku iz Crne Gore. Kontrolisano je i 194 vazduhoplova, 28 vozova i 68 plovila.

Na prelazima su, kako je saopšteno, bile otvorene sve raspoložive trake i linije graničnih provera, kako bi se smanjila zadržavanja i ubrzao protok putnika i robe.

Istovremeno, sprovođene su preventivne, operativne i kontrolne aktivnosti usmerene na sprečavanje prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija i krijumčarenja.

Iz granične policije poručuju da Crna Gora nastavlja da unapređuje kapacitete i standarde granične bezbednosti, imajući u vidu da će crnogorska granica u budućnosti predstavljati spoljašnju granicu Evropske unije.