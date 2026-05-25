Prava drama odigrala se na Prokletijama na području Babinog Polja kada se na nepristupačnom terenu izgubio mladić P.A. (21) iz Bara. Na lice mesta odmah je upućena ekipa Gorske službe i spašavanja.

- Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore uspešno su okončali akciju na području iznad Babinog Polja tokom noći. Pomoć je zatražio državljanin Crne Gore, P.A. nakon što se izgubio na nepristupačnom terenu - potvrđeno je u GSS.

Spasioci su, nakon višesatne intenzivne pretrage terena, locirali nestalu osobu nešto posle jedan sat iza ponoći.

- Mladić je pronađen nepovređen i u dobrom opštem zdravstvenom stanju, nakon čega je bezbedno evakuisan. Poziv za pomoć upućen je preko Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, dodaju u GSS.

Iz Gorske službe spašavanja. podsjećaju građane na važnost opreza prilikom boravka u planinskim i teško pristupačnim predjelima, posebno tokom noćnih sati i promjenljivih vremenskih uslova.