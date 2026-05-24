Protiv podgoričke firme „P.H.M“ d.o.o. i njenog izvršnog direktora B.V. (32) podneta je krivična prijava zbog sumnje da su tokom 2024. i 2025. godine prikrivanjem prihoda utajili poreze i doprinose, čime su Budžet Crne Gore oštetili za više od 22.000 evra, piše u saopštenju Uprave policije.

Kako navode, prijava je podneta zbog sumnje da je izvršeno krivično delo utaja poreza i doprinosa, kojim su Budžet Crne Gore oštetili za ukupno 22.034,69 evra.

Istragom je, kako navode iz policije, utvrđena sumnja da su tokom poslovnih godina 2024. i 2025. prikrivali stvarne prihode i Poreskoj upravi nisu prijavljivali tačne podatke.

„U postupku do podnošenja krivične prijave policijski službenici su prikupili činjenice i dokaze koji ukazuju na sumnju da su B.V. kao izvršni direktor u pravnom licu d.o.o. „P.H.M“ Podgorica i privredno društvo d.o.o. „P.H.M“ Podgorica počinili krivična dela utaja poreza i doprinosa, na način što su u periodu poslovne 2024–2025. godine prikrili stvarne prihode i prilikom prijave Poreskoj upravi nisu pružili tačne i istinite podatke o stečenim prihodima, a u nameri da potpuno ili delimično izbegnu plaćanje poreza i doprinosa, oštetivši na taj način Budžet Crne Gore u već pomenutom iznosu“, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije ističu da će aktivnosti u okviru akcije „Evazija“ biti nastavljene, te da ta akcija predstavlja kontinuirani odgovor na poreske utaje i nelegalno poslovanje.

„Operativna akcija „Evazija“ predstavlja sistemski i kontinuirani odgovor na svaki pokušaj poreske utaje i nelegalnog poslovanja. Primarni cilj ovih aktivnosti jeste beskompromisno uspostavljanje potpune finansijske discipline u svim segmentima privrednog života, dosledno poštovanje zakona i afirmacija principa lične i institucionalne odgovornosti“, saopšteno je iz policije.

