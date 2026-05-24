U mestu Lastva Grbaljska danas u 11.37 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila. Kako nezvanično saznajemo iz Uprave policije, od povreda zadobijenih u nesreći, u Opštoj bolnici Kotor preminuo je Dž.R. (23), državljanin Velike Britanije, dok je ženska osoba, takođe državljanka te zemlje, koja je bila sa njim u vozilu, teže povređena.

Vozilo marke „Audi“ u kojem su se njih dvoje nalazili ostvarilo je kontakt sa vozilom „Peugeot“, kojim je upravljao državljanin SAD-a.

Iz OKC Uprave policije je prvobitno nezvanično saopšteno da je jedno lice imalo povrede i da je prevezeno u kotorsku Opštu bolnicu radi ukazivanja lekarske pomoći.

Kurir/rtcg

