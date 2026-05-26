Barska policija uhapsila je 17-godišnjeg maloletnika koji je osumnjičen za tri krivična dela - jednu tešku krađu u pokušaju i dve krađe. U tom gradu uhapšen je i Nikšićanin N.M. (31), koji se sumnjiči za krivično delo falsifikovanje isprave.

"Naime, sumnja se da je maloletnik, krajem marta 2026. godine, posle ponoći, došao do poslovnice Pošte Crne Gore u naselju Šušanj u Baru, i u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, upotrebom fizičke snage i podesnim sredstvom provalio u objekat i uputio se ka prostoriji u kojoj se nalazi monitor za video-nadzor kojom prilikom je pokušao da ga isključi. Nakon toga je, sumnja se, otišao u glavnu prostoriju objekta gde je izvršio premetačinu ali nije otuđio ništa jer su ga u tome sprečili policijski službenici koji su ga potom priveli", navode iz Uprave policije.

Osim toga, maloletnik je osumnjičen i da je izvršio dva krivična dela krađa, na štetu dve osobe na području Bara, kojom prilikom je otuđio dva putnička motorna vozila, a koja su službenici kriminalističke policije potom pronašli i vratili vlasnicima.

"Pored navedenog, službenici saobraćajne policije Odeljenja bezbednosti Bar zaustavili su i kontrolisali teretno motorno vozilo marke „Volvo“, nikšićkih registarskih oznaka, kojim je upravljao N.M. (31) iz Nikšića. Prilikom kontrole, N.M. je policijskim službenicima dao na uvid vozačku dozvolu za koju se proverama došlo do sumnje da je falsifikovana, budući da je navodno izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Područne jedinice za građanska stanja i lične isprave Nikšić. Sprovedenim proverama i prikupljenim obaveštenjima utvrđeno je da je osumnjičeni istu nabavio u Novom Pazaru, Republika Srbija, za iznos od 600 evra, radi korišćenja u saobraćaju teretnim motornim vozilom", kazali su iz UP.