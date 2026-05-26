Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i suzbijanje svih oblika zloupotrebe dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je policija.

"U okviru navedenih aktivnosti, službenici ove Grupe su 25. maja 2026. godine, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti „Centar“ i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, uhapsili maloletno lice staro 17 godina iz Podgorice, crnogorskog državljanina, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju. Preduzetim izviđajnim i forenzičkim aktivnostima, uključujući pretres elektronskih uređaja koje koristi osumnjičeni, pronađen je i izuzet dokazni materijal koji ukazuje da je maloletno lice, kako se sumnja, pribavljalo, posedovalo i distribuiralo foto i audio-vizuelne sadržaje sa elementima dečije pornografije, na kojima se nalaze maloletna lica", piše u saopštenju.

Sa prikupljenim podacima i obaveštenjima upoznat je postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenog maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično delo", piše u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

