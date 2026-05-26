Jedna osoba, čiji identitet se utvrđuje, stradala je, a jedna je povređena u udesu u mestu Frutak na magistralnom putu Danilovgrad - Nikšić, rečeno je Vijestima nezvanično iz Uprave policije.

Prema istim informacijama, u saobraćajnoj nesreći učestvovala su tri vozila - teretnjak, kombi i automobil. Udes se dogodio oko 17:35 časova. Saobraćaj je bio u prekidu za sve kategorije vozila, saopštili su iz Uprave policije.

(Kurir.rs/Vijesti)

