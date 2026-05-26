Premijer Crne Gore Milojko Spajić od danas je u višednevnoj, zvaničnoj poseti Francuskoj, čiji je cilj obezbeđivanje pune podrške Pariza u završnoj fazi pregovora o članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Spajić i delegacija Vlade Crne Gore će se u Parizu sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predstavnicima Skupštine, Senata, Odbora za evropske poslove i privrednicima.

Spajić će sa Makronom razgovarati o evropskoj integraciji Crne Gore, temi o kojoj je intezivirana komunikacija sa Parizom, posebno nakon formiranja "ad hok" radne grupe zadužene za izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore sa EU, precizira se u saopštenju.

Navodi se da Francuska i njen predsednik Makron "snažno" podržavaju članstvo Crne Gore u EU i napominje da se poseta realizuje u susret Samitu EU-Zapadni Balkan, koji će se održati 5. juna u Crnoj Gori.

Crna Gora planira da zatvori pregovaračka poglavlja sa EU do kraja 2026. i bude spremna za pristupanje do kraja 2028. godine.

Odbor stalnih predstavnika država članica EU (COREPER) odobrio je krajem aprila formiranje radne grupe za izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore EU.

Milojko Spajić, premijer Crne Gore

Spajić u Pariz putuje sa ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević i ministrom zdravlja Vojislavom Šimunom, a pored evropskih integracija i saradnje dve države u okviru NATO razgovaraće ćese o "ključnim, bilateralnim projektima".

Crna Gora i Francuska su prošle godine "podigle odnose na nivo strateškog partnerstva" potisivanjem sporazuma o sprovođenju prioritetnih projekata i finansijskoj saradnji, a čiji je važan deo izgradnja Univerzitetske klinike Crne Gore, o čemu će biti razgovora tokom posete Parizu.

Planirani su susreti i sa privrednicima, u cilju privlačenja investicija iz Francuske.

Crnogorski premijer će se u Parizu, sedištu UNESCO, sastati sa čelnicima te organizacije.

Francuska je krajem 2025. godine imala rezerve prema zatvaranju pojedinih pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom i bila oprezna prema pokretanju rada na pristupnom ugovoru.

Mediji su tada pisali da se Pariz zalaže za proširenje EU, ali da traži veći oprez u tom procesu i garancije da će nove članice provesti reforme.

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je sredinom decembra prošle godine razgovarao sa Makronom, nakon čega je Podgorica zatvorila još pet pregovaračkih poglavlja, uključujući i ona o poljoprivredi i ribarstvu, prema kojima je, po izveštaju medija, Pariz imao najviše rezervi.

(Kurir.rs/Beta)

