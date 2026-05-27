Cetinjanin D. R. (47) osumnjičen je da je u dvorište jedne žene u Podgorici bacio takozvane molotovljeve koktele, s namerom da joj zapali kuću, saopšteno je iz Uprave policije, nakon što su dopunili krivičnu prijavu protiv njega.

Podsetili su da su službenici podgoričke policije početkom aprila rasvetlili jedno krivično delo izazivanje opšte opasnosti za koje se tereti D. R, nakon što je, kako se sumnja, u decembru prošle godine izvršio na štetu ćerke oštećene ženske osobe izazivanjem požara na vratima njenog stana u Podgorici.

Tada je on i uhapšen i nalazi se u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, u nastavku aktivnosti na rasvetljavanju više krivičnih dela izvršenih na štetu jedne žene, nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podneli poseban izveštaj, kao dopunu krivične prijave, protiv D. R.

"On je, kako se sumnja, na štetu ove žene, izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju. Sumnja se da je 2. februara, tri sata posle ponoći, došao ispred kuće oštećene u Podgorici, nakon čega je u pravcu njene kuće, tačnije u dvorište, bacio zapaljive predmete, tzv. molotovljeve koktele, sa namerom da zapali navedeni objekat čime bi ugrozio njen život", istakli su iz Uprave policije.