Bjelopoljska policija uhapsila je M.S. (19) i maloletnika starog 16 godina zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Sumnja se da je M.S. ovom maloletniku prodao opojnu drogu marihuana za određeni novčani iznos, nakon čega je ovaj maloletnik istu predao drugom maloletnom licu, takođe starom 16 godina, radi dalje distribucije", navodi se u saopštenju.

Marihuanu su pronašli i oduzeli policijski službenici prilikom kontrole.

"Osumnjičeni M.S. i maloletno lice kojem je on prodao marihuanu i koje je potom drogu stavilo u promet će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju", kazali su iz Uprave policije.

Protiv drugog maloletnika biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Sudu za prekršaje, zbog izvršenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.