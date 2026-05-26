Na magistralnom putu Bar – Podgorica u tunelu Raš došlo je do ozbiljnog saobraćajnog incidenta, kada je bahati mladi vozač velikom brzinom preticao u samom tunelu uprkos strogoj zabrani i duploj punoj liniji. Za dlaku je izbegnut žestok sudar i verovatno velika tragedija.

- Policijski službenici su putem sistema video-nadzora evidentirali vozača J.R. (22) iz Podgorice, koji je u tunelu Raš izvršio nepropisno preticanje, čime je ozbiljno ugrozio bezbednost drugih učesnika u saobraćaju imajući u vidu da preticanje u tunelima spada među najopasnije oblike neodgovornog ponašanja u saobraćaju, saopšteno je iz MUP.

Naime, kontrolom je utvrđeno da je imenovani počinio više prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, uključujući preticanje u tunelu i preticanje na način kojim se ugrožava bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju koji se kreću suprotnim smjerom.

Izvor: Kurir

Protiv J.R. će nadležnom sudu biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.