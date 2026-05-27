Slušaj vest

Na današnji dan pre 22 godine ubijen je glavni i odgovornik urednika lista "Dan", Duško Jovanović.

Petnaest minuta pre ponoći, 27. maja 2004. godine, ispred redakcije odjeknuli su pucnji, baš kada se Jovanović, nakon što je završio taj broj novina, spremao da krene kući, ne shvatajući da ubice vrebaju u mraku, a da njihovi nalogodavci negde čekaju da im jave da su završili svoj zadatak.

Dvadeset dve godine kasnije, ubice i dalje vrebaju odnekud iz tame, a oni koji su naredili atentat na prvog čoveka "Dana" i dalje veruju da ih ruka pravde nikada neće stići. I nije da nemaju razloga da ne veruju u tako nešto, jer im pravda, u koju se kune svaka vlast u Crnoj Gori, uporno izmiče već više od dve decenije.

Pre nešto više od godinu dana je Damir Mandić, jedini osuđeni za saučesništvo u ubistvu Jovanovića, odslužio kaznu od 19 godina zatvora na koju je osuđen.

Nije pušten na slobodu, već je prebačen u istražni zatvor zbog sumnje da je umešan u međunarodni šverc kokaina. Mandić je odslužio kaznu, ali je pravda ostala zatvorena jer se ni posle 22 godine ne zna ko je bio saučesnik u zločinu, niti ko je naredio i platio da se Duško Jovanović ubije.

Foto: EPA/ROBERT VOS, EPA

Obećanja da će zločin biti rešen i da je to prioritet su jedini "konkretni" koraci do sada, a treća Vlada Crne Gore troši svoj mandat nakon promene trodecenijskog režima koji je predvodila Demokratska partija socijalista (DPS). Došlo je do promena u policiji, u tužilaštvu, i u pravosuđu... Jedina promena - barem one koje su vidljive i jasno saopštene javnosti — nije u istrazi ubistva Duška Jovanovića.

Istraga tapka u mestu

Pre pet godina, 17 godina nakon zločina, više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je novi slučaj u vezi sa ubistvom urednika "Dana". Predmet je vodila tužiteljka Danka Ivanović Đerić.

Nažalost, čak ni pet godina nije bilo dovoljno da se identifikuje čak i jedan počinilac zločina. Prošle godine, povodom 21. godišnjice ubistva Jovanovića, u Višem tužilaštvu su za "Dan" rekli da su preduzeli nekoliko radnji u okviru istrage, kao i da je formiran tim tužilaca koji će se baviti ovim slučajem, ali nisu izneli više detalja, posebno onih na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da imaju nova saznanja.

- Podsećamo da je u prethodnom periodu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici intenziviran rad na slučaju ubistva glavnog urednika DN "Dan" i formiran je poseban tim državnih tužilaca za postupanje po tom slučaju. U predmetu je preduzeto više radnji i mera, saslušano je više svedoka, a kontinuirano se preduzimaju brojne dokazne radnje, sve u cilju donošenja konačne pravne odluke. Zbog zaštite interesa postupka, nismo u mogućnosti da preciznije odgovorimo na vaša pitanja, niti da pružimo više detalja - rečeno je "Danu" iz tog tužilaštva.

I danas, na 22. godišnjicu od zločina, stižu upozorenja sa međunarodnih adresa da ubistvo Jovanovića mora biti rasvetljeno. Međutim, umesto da postupi po tom zahtevu, Crna Gora se u dopisima međunarodnim institucijama hvali rasvetljenim slučajevima napada na novinare, a u većini slučajeva u pitanju je procesuiranje osoba koje su na društvenim mrežama, portalima, ili preko mobilnih telefona uputili pretnje pripadnicima "sedme sile".

Foto: EPA/ROBERT VOS, EPA

Iz Evropske komisije za "Dan" su povodom 22 godine od ubistva Jovanovića ukazali da u demokratskom društvu nema mesta za nasilje nad novinarima. Pohvalili su napore nadležnih u novim slučajevima napada na novinare, ali su podsetili i da se oni stari, nerešeni, moraju rasvetliti.

– Vlasti i dalje pružaju brz i efikasan institucionalni odgovor i odgovor organa za sprovođenje zakona na nove slučajeve nasilja nad novinarima. Istovremeno, očekujemo da Crna Gora da prioritet istragama i obezbedi pravosudni epilog u ključnim nerešenim slučajevima. Nasilju nad novinarima nema mesta u demokratskom društvu. Novinarima je potrebno podsticajno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i sigurno, bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora mora nastaviti da primenjuje politiku nulte tolerancije prema pretnjama i napadima na novinare i da nastavi da pruža institucionalnu zaštitu novinarima od svih oblika nasilja - naveo je u odgovorima za "Dan" portparol EK.

Dok nove metode veštačenja u svetu rutinski rešavaju decenijama stare zločine, ključni dokaz u ubistvu Duška Jovanovića – automobil "golf" iz kojeg je pucano – svesno je prepušten propadanju. Istraživanje "Dana" otkrilo je da vozilo nije pod zaštitom policije, već je pod sumnjivim okolnostima, još 2019. godine, prebačeno na parking Uprave za državnu imovinu u kasarni "Masline". Šokantno je da je policija premestila ovaj dokaz bez saglasnosti ili uopšte obaveštavanja Tužilaštva, pravdajući to bizarnim razlogom – potrebom da se "oslobodi prostor" u kampu na Zlatici radi "nesmetanog funkcionisanja". Fotografije potvrđuju da je automobil danas potpuno uništen i neupotrebljiv za bilo kakva nova DNK ili balistička ispitivanja, što direktno ukazuje na nameru da se tragovi zauvek zatru.

Netransparentnost nadležnih dodatno podgreva sumnju da delovi državnog aparata i dalje aktivno štite naručioce i izvršioce zločina. Imena policijskih funkcionera koji su potpisali zahtev za uklanjanje vozila su sakrivena, dok Tužilaštvo do januara 2026. godine nije pokazalo nikakvo interesovanje za sudbinu ovog dokaza. Razočaranje članova Komisije za praćenje istraga napada na novinare, nakon sastanka sa tužiteljkom Dankom Ivanović Đerić, samo potvrđuje da u istrazi nema nikakvog napretka. Umesto konkretnih rezultata, javnost se suočava sa zidom ćutanja i sistemskom nebrigom koja od ubistva najpoznatijeg crnogorskog urednika pravi nerešivu enigmu, uprkos deklarativnim obećanjima o pravdi.