Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Muškarac identifiovan kao B.G. (46) sa Kosova i Metohije uhapšen je u Ulcinju zbog sumnje da je ubio suprugu pa zapalio kuću.

Policija je saopštila da je osumnjičeni B.G. tokom noći u naselju Kodre u Ulcinju ubio nevenčanu suprugu D.N. (36), državljanku Albanije, a potom izazvao požar u kući u kojoj su zajedno živeli.

Telo žrtve upućeno je na obdukciju, dok se osumnjičeni sa opekotinama nalazi na lečenju u Kliničkom centru Crne Gore pod nadzorom policije.

Iz policije navode da je Odeljenju bezbednosti Ulcinj noćas oko 00.30 časova prijavljeno da je u porodičnoj kući u naselju Kodre izbio požar.