HIT SNIMAK IZ NIKŠIĆA! Maturanti na proslavu stigli VOZIĆEM, svi gledali samo u njih: Ubrzo postali viralni, komentari se samo nižu! (VIDEO)
Maturanti iz Nikšića ove godine pobrinuli su se da njihov dolazak na matursko veče bude potpuno drugačiji od svega što je do sada viđeno. Umesto luksuznih automobila i limuzina, grupa nasmejanih maturanata odlučila je da na proslavu stigne — vozićem!
Na snimku koji je podelila Instagram stranica "podgoricki_vremplov" vidi se da je nekolicina bila deo vesele kolone, koja je izazvala oduševljenje okupljenih.
- Maturanti u Nikšiću... Dok su svi došli autima, oni su stigli vozićem. Definitivno najjači i najposebniji dolazak na maturu - navodi se ispod podeljenog videa.
Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci i fotografije njihove nesvakidašnje vožnje, a komentari podrške i simpatija samo su se nizali. Mnogi su poručili da su upravo nikšićki maturanti pokazali pravi duh mladosti, zajedništva i zabave.
Ovaj neobičan dolazak definitivno je obeležio matursko veče u Nikšiću i još jednom dokazao da su najlepše uspomene često one najjednostavnije i najiskrenije.
