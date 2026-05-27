Maturanti iz Nikšića ove godine pobrinuli su se da njihov dolazak na matursko veče bude potpuno drugačiji od svega što je do sada viđeno. Umesto luksuznih automobila i limuzina, grupa nasmejanih maturanata odlučila je da na proslavu stigne — vozićem!

Na snimku koji je podelila Instagram stranica "podgoricki_vremplov" vidi se da je nekolicina bila deo vesele kolone, koja je izazvala oduševljenje okupljenih.

- Maturanti u Nikšiću... Dok su svi došli autima, oni su stigli vozićem. Definitivno najjači i najposebniji dolazak na maturu - navodi se ispod podeljenog videa.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci i fotografije njihove nesvakidašnje vožnje, a komentari podrške i simpatija samo su se nizali. Mnogi su poručili da su upravo nikšićki maturanti pokazali pravi duh mladosti, zajedništva i zabave.

Ovaj neobičan dolazak definitivno je obeležio matursko veče u Nikšiću i još jednom dokazao da su najlepše uspomene često one najjednostavnije i najiskrenije.