DRITANA PITALI DA LI JE ON NA SNIMCIMA SA MIRJANOM PAJKOVIĆ: Dao urnebesan odgovor - "Vi znate, ja sam prošao SITO I REŠETO"
Govoreći u emisiji Slobodna zona, Abazović se osvrnuo i na nedavno objavljene eksplicitne snimke u javnosti, a na kojima se našla nekadašnja državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore Mirjana Pajković.
S obzirom na to da su se na snimcima našli brojne ličnosti poznate u Crnoj Gori, Abazović je dobio pitanje da li slučajno postoji snimak i na kojem je on.
- Nema mene. Vi znate, ja sam prošao sito i rešeto. Za mene je bila velika prednost što u svim godinama nisam bio neko ko je porodičan. Ja sam odmah ukapirao šta ljudi žele da primene, ovi ljudi iz organizovanog kriminala - nasmejao se Dritan Abazović.
Istakao je i kako je potpuno relaksiran što se tiče svega.
- Uvek iznad situacije. Ja sam vrlo zadovoljan. Ja sam potpuno relaksiran i uživam u svemu - poručio je.
Na kraju, rekao je i kako se mnogi ljudi iz političkog života mogu naći u problemu kada je reč o sličnim snimcima.
- Ne mogu govoriti niti nešto znam preterano. Videćemo. Ja sam vam rekao da ima ljudi što mogu biti u problemu. Ne mora značiti da će biti, ali mogu biti - zaključio je bivši premijer Crne Gore.