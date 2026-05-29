Govoreći u emisiji Slobodna zona, Abazović se osvrnuo i na nedavno objavljene eksplicitne snimke u javnosti, a na kojima se našla nekadašnja državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore Mirjana Pajković.

S obzirom na to da su se na snimcima našli brojne ličnosti poznate u Crnoj Gori, Abazović je dobio pitanje da li slučajno postoji snimak i na kojem je on.

- Nema mene. Vi znate, ja sam prošao sito i rešeto. Za mene je bila velika prednost što u svim godinama nisam bio neko ko je porodičan. Ja sam odmah ukapirao šta ljudi žele da primene, ovi ljudi iz organizovanog kriminala - nasmejao se Dritan Abazović.

Istakao je i kako je potpuno relaksiran što se tiče svega.

- Uvek iznad situacije. Ja sam vrlo zadovoljan. Ja sam potpuno relaksiran i uživam u svemu - poručio je.

Na kraju, rekao je i kako se mnogi ljudi iz političkog života mogu naći u problemu kada je reč o sličnim snimcima.