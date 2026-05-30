Pripadnici granične policije Crne Gore podneli su krivičnu prijavu protiv D.P. (23) iz Podgorice, nakon što je u vozilu kojim je upravljao pronađena veća količina tekstilne robe bez potrebne dokumentacije.

Službenici Regionalnog centra granične policije "Sever" - Mobilne jedinice zaustavili su teretno vozilo "Opel Vivaro" podgoričkih registarskih oznaka na magistralnom putu Berane - Kolašin, u mestu Jelovica.

Tokom kontrole, u tovarnom delu vozila pronađena je tekstilna roba ukupne vrednosti 39.815 evra. Kako je saopšteno, D.P. nije posedovao adekvatnu dokumentaciju, niti dokaz o poreklu robe.

O svemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio da se protiv Podgoričanina podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

U odvojenim kontrolama na graničnom prelazu Sukobin - Murićani uhapšena su i dva strana državljanina, državljanin Ukrajine Š.R. (43) i državljanin Nemačke P.M. (34), zbog sumnje da su policiji pokazali falsifikovane vozačke dozvole.

Kurir.rs/ RINA

