Slušaj vest

Saobraćaj na magistralnom putu od Žabljaka prema Pljevljima biće privremeno izmenjen od 1. do 30. juna 2026. godine zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, jedne od najvažnijih tačaka na putu ka crnogorskom primorju za veliki broj putnika iz Srbije.

Ovaj most preko Tare nalazi se na pravcu kojim tokom letnje sezone prolaze brojni turisti koji iz Srbije putuju ka Žabljaku, Pljevljima, Nikšiću i dalje prema Jadranskom moru, pa se vozačima savetuje da na vreme planiraju putovanje i računaju na moguće zastoje.

Za teretni saobraćaj, odnosno kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šlepere sa prikolicom i druga teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone, uvodi se potpuna obustava saobraćaja do završetka radova.

Za putnička vozila i autobuse važi izmenjen režim, uz potpune obustave svakog dana u terminima od 6.00 do 8.00, od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 20.00 časova.

Kako je saopšteno, izvođač radova će, u skladu sa potrebama učesnika u saobraćaju, dodatno prilagoditi izvođenje radova i omogućiti propuštanje vozila u 7.00, 16.15 i 18.00 časova. Van navedenih termina, saobraćaj će se odvijati naizmenično, uz poštovanje postavljene signalizacije.

Za vreme trajanja obustava, vozači mogu koristiti alternativni putni pravac preko Vrulje i Mijakovića.

Iz Uprave za saobraćaj apeluju na sve vozače da planiraju putovanja u skladu sa novim režimom, koriste alternativne pravce i poštuju saobraćajnu signalizaciju, kako bi se radovi izvodili efikasno i bezbedno.