Policija u Ulcinju uhapsila je osobu zbog sumnje na nasilje u porodici, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, policija je postupala po prijavi porodičnog nasilja koju je podnela žena navodeći da joj suprug upućuje pretnje po život i telo, kao i po bezbednost njene dece.

„U kratkom roku je pronađen M.D. (48) iz Ulcinja, koji je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici“, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici su potom izvršili pretres stana i pomoćnih objekata koje koristi M.D, kada je pronađeno i oduzeto 14 patrona za lovačku municiju bez odgovarajuće dokumentacije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se protiv M.D. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kurir.rs/RTCG

