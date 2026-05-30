Policija je postupala po prijavi građana da se jedna osoba kreće kroz Ulcinj sa predmetom nalik vatrenom oružju i oduzela startni pištolj marke „Blow“ bez prateće dokumentacije, navodi se u saopštenju Uprave policije.

„Policijski službenici su u kratkom roku locirali lice A.E. (46) iz Ulcinja. Kontrolom lica i vozila koje koristi, kod njega je pronađen i privremeno oduzet startni pištolj marke „Blow“ bez prateće dokumentacije. Imenovani je sankcionisan shodno Zakonu o oružju“, saopšteno je iz policije.

Kako navode, policijski službenici kontrolisali su i operativno interesantno lice D.D. (28) iz Ulcinja, koji je upravljao vozilom marke „Land Rover Discovery“.