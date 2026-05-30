HOROR KOD BIJELOG POLJA! Suprugu ubio u porodičnoj kući, pa pokušao da izvrši samoubistvo, iza svega stoji JEZIV DOGOVOR?!
Bjelopoljac (85) uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 72 sata nakon što je, kako se sumnja, ubio svoju suprugu (85). Ubistvo se dogodilo u bjelopoljskom naselju Rasovo, a prema saznanjima, on je nakon toga pokušao samoubistvo.
- Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, nakon saslušanja, odredio je zadržavanje u trajanju do 72 časa prema osumnjičenom V.D. iz B.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo na štetu oštećene M.D. - saopšteno je iz VDT-a.
Prethodno je dežurni državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, nakon prijave događaja, izvršio uviđaj uz prisustvo ovlašćenih policijskih službenika.
- Kojom prilikom su od strane kriminalističkog tehničara Uprave policije izuzeti predmeti i tragovi radi veštačenja, a telo oštećene upućeno na obdukciju u Klinički centar Crne Gore - kazali su iz tužilaštva.
Prema dosadašnjoj istrazi, sumnja se da je osumnjičeni V.D. 28. maja, u porodičnoj kući u mestu Rasovo ubio suprugu M.D.
- U daljem toku postupka biće preduzete neophodne mere i radnje u cilju donošenja odluke u ovom predmetu - navodi se u saopštenju.
Dogovorili se da "okončaju muke"?
Prema informacijama RTCG-a, supružnici su se dogovorili da "okončaju muke", budući da su oboje bili u teškom zdravstvenom stanju.
Izvor "Vijesti" kazao je da se sumnja da je Bjelopoljac supruzi ubrizgao velike doze insulina.
Kurir.rs/RTCG