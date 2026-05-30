Na putu Gubavac - Bistrica, u mestu Lozna Luka u Bijelom Polju dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile dve osobe.

Prema nezvaničnim saznanjima, nesreća se dogodila kada je putničko vozilo sletelo sa puta pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.

U udesu su na licu mesta nastradali vozač i suvozač.

Kako su saopštili iz Službe zaštite i spašavanja, u saobraćajnoj nesreći je učestvovalo samo jedno vozilo.

Policija je primila poziv u 9 sati i 47 minuta i odmah se uputila na lice mesta. Osim njih, trenutno su na terenu i ekipa Hitne službe i dve ekipe Službe zaštite i spašavanja.

Uviđaj je i dalje u toku.