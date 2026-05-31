Slušaj vest

Službenici granične policije su u mestu Jelovica u vozilu zaposlenog u firmi „T.E“. d.o.o. otkrili tekstilnu robu bez dokumentacije vrednu skoro 40.000 evra, a nakon toga, preduzimajući dalje mere, kontrolisali i jedan magacin, kojom prilikom je otkrivena još jedna količina tekstilne robe koja je, kako se sumnja, bila namenjena nedozvoljenoj trgovini, vrednosti 5.000 evra.

Kako pojašnjavaju u saopštenju policije, službenici ovog Odeljenja su kod sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici inicirali izdavanje naredbe za pretres, po čijem pribavljanju su izvršili pretres prostorija firme „T.E“. d.o.o. sa sedištem u Podgorici.

„Pretresom magacinskog prostora pronađena su i zaplenjena četiri veća džaka u kojima se nalazila tekstilna roba, ukupne vrednosti 5.000 evra. O preduzetim aktivnostima obaveštena je dežurna državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Nadležna tužiteljka je naložila da joj se svi spisi predmeta dostave na ocenu i mišljenje, radi kvalifikacije događaja“, navode u Upravi policije.

Podsećaju da su službenici Regionalnog centra granične policije „Sever“ – Mobilne jedinice, prethodno na području Opštine Berane, na magistralnom putu Berane – Kolašin, u mestu Jelovica, zaustavili i kontrolisali teretno motorno vozilo marke „Opel Vivaro“, podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao D.P. (23) iz Podgorice, zaposlen u firmi „T.E“. d.o.o.

„Prilikom kontrole je u tovarnom delu vozila pronađena veća količina tekstilne robe ukupne vrednosti 39.815 evra, za koju ovo lice nije posedovalo adekvatnu dokumentaciju niti dokaz o poreklu“, navode u saopštenju.

O svemu je, kako ističu, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji se izjasnio da se u radnjama ovog lica stiču bitni elementi krivičnog dela nedozvoljena trgovina.