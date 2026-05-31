Slušaj vest

Službenici granične policije su u mestu Jelovica u vozilu zaposlenog u firmi „T.E“. d.o.o. otkrili tekstilnu robu bez dokumentacije vrednu skoro 40.000 evra, a nakon toga, preduzimajući dalje mere, kontrolisali i jedan magacin, kojom prilikom je otkrivena još jedna količina tekstilne robe koja je, kako se sumnja, bila namenjena nedozvoljenoj trgovini, vrednosti 5.000 evra.

Kako pojašnjavaju u saopštenju policije, službenici ovog Odeljenja su kod sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici inicirali izdavanje naredbe za pretres, po čijem pribavljanju su izvršili pretres prostorija firme „T.E“. d.o.o. sa sedištem u Podgorici.

„Pretresom magacinskog prostora pronađena su i zaplenjena četiri veća džaka u kojima se nalazila tekstilna roba, ukupne vrednosti 5.000 evra. O preduzetim aktivnostima obaveštena je dežurna državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Nadležna tužiteljka je naložila da joj se svi spisi predmeta dostave na ocenu i mišljenje, radi kvalifikacije događaja“, navode u Upravi policije.

Podsećaju da su službenici Regionalnog centra granične policije „Sever“ – Mobilne jedinice, prethodno na području Opštine Berane, na magistralnom putu Berane – Kolašin, u mestu Jelovica, zaustavili i kontrolisali teretno motorno vozilo marke „Opel Vivaro“, podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao D.P. (23) iz Podgorice, zaposlen u firmi „T.E“. d.o.o.

„Prilikom kontrole je u tovarnom delu vozila pronađena veća količina tekstilne robe ukupne vrednosti 39.815 evra, za koju ovo lice nije posedovalo adekvatnu dokumentaciju niti dokaz o poreklu“, navode u saopštenju.

O svemu je, kako ističu, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji se izjasnio da se u radnjama ovog lica stiču bitni elementi krivičnog dela nedozvoljena trgovina.

Naloženo je da se protiv ove osobe podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustitePlanetaOTAC ZADAVIO SINA (3), PA GA RASKOMADAO: Razlog je monstruozan, policajci zatekli užas - Sekao mu ruke i noge, prizori sa sahrane SLAMAJU SRCE (FOTO/VIDEO)
otac ubio sina Turska
HronikaU TELEFONU ŽENE NAŠAO SUMNJIVE PORUKE, PA DOBIO I BATINE: Uhapšena žena (40) u Beogradu zbog sumnje da je pretukla muža - svemu prethodila svađa
shutterstock-2073255941.jpg
HronikaFILMSKO HAPŠENJE U KRNJAČI Sa terase stana izbacivali drogu, policija pronašla 36 kilograma marihuane
policija.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG STRAVIČNOG NASILJA U TRŽNOM CENTRU U NIŠU Zadao ženi jake udarce po celom telu, pa pobegao - Danima se krio od policije
455.jpg