Posetioce gradske plaže u Petrovcu na Moru danas je dočekalo neprijatno iznenađenje.

Mnogi turisti su iskoristili sunčano i toplo vreme za prvo ozbiljnije ovogodišnje kupanje, ali je mir na plaži ubrzo prekinut zbog radova na uređenju i ravnanju šljunka koji su još u toku.

Na pojedinim delovima obale radila je teška mehanizacija, pa su se kupači zaprepastili kada se bager pojavio tik uz samu liniju vode. Zbog toga su mnogi morali da pomere svoje peškire i potraže drugo mesto za sunčanje i boravak na plaži.

- Opšte јe poznato da se pred početak letnje sezone plaže pripremaјu i uređuјu, ali sudeći po današnjim scenama iz Petrovca, sezona јe za mnoge već počela - navodi Podgorički vremeplov.

"Mi smo jedina država koju iznenadi sneg u januaru i kupači u maju, a živimo od turizma...malo su dva oka za plakanje", jedan je od komentara ispod objave.