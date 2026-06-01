Crnogorsko tržište osiguranja dobilo je novog učesnika u segmentu neživotnog osiguranja, pošto je Agencija za nadzor osiguranja izdala društvu "VEDER neživotno osiguranje" AD sa sedištem u Zeti dozvolu za obavljanje te delatnosti.

Poseban značaj ove odluke leži u činjenici da je reč o prvoj licenci za neživotno osiguranje izdatoj u Crnoj Gori još od 2008. godine, što ovu regulatornu odluku čini važnim signalom za domaće tržište osiguranja.

Na tržištu neživotnog osiguranja na kojem je gotovo dve decenije poslovalo svega pet kompanija, dolazak novog učesnika mogao bi da unese dodatnu dinamiku – pre svega kroz jačanje konkurencije.