Saobraćajna policija je tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima evidentirala 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dve osobe poginule na području opštine Bijelo Polje.

Tri osobe su zadobile teške povrede, dok je 16 osoba lakše povređeno. U istom periodu, saobraćajni policajci su, u okviru svojih represivnih aktivnosti, podneli 216 prekršajnih prijava, izdali 2.014 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 19 pari registarskih tablica i uklonili isti broj vozila iz saobraćaja.

- Uhapšeno je 79 vozača, od čega: 28 vozača zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1g/kg ili odbijanja polaganja alkotesta, 24 vozača zbog upravljanja vozilom pod uticajem opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci ili odbijanja polaganja testa, 27 vozača zbog počinjenja drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima - navela je Uprava policije.

U Podgorici je uhapšeno 33 vozača, u Budvi sedam, u Kotoru četiri i po dva u Danilovgradu i Bijelom Polju.

- Uprava policije još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i time doprinesu kako sopstvenoj bezbednosti, tako i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju - navodi se u saopštenju.