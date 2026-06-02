Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da Rt Oštro na poluostrvu Prevlaka u pregovorima sa Hrvatskom oko konačnog razgraničenja mora da pripadne Crnoj Gori, jer se na taj način direktno čuva ulaz u Bokokotorski zaliv.

Prema aktuelnom Privremenom protokolu o Prevlaci koji je potpisan još 2002. godine, ovaj strateški važan rt sa istoimenom austrougarskom tvrđavom iz 19. veka trenutno se nalazi u sastavu Hrvatske, dok je okolni morski pojas pod privremenim režimom koji zajednički dele dve države.

Milatović je u intervjuu za Televiziju E naglasio da pitanje Prevlake treba rešavati "odgovorno i državnički", ali je priznao da zvanični Zagreb u ovom procesu ima diplomatsku prednost jer je Hrvatska već članica Evropske unije, dok Crna Gora to još nije.

On je izrazio nadu da će Vlada Crne Gore rešiti ovo pitanje na način koji će u potpunosti zaštititi državne interese, istakavši da Podgorica nema potrebe da kvari odnose sa Hrvatskom niti da sebe dovodi u poziciju slabijeg pregovarača.

"Siguran sam da nam arbitraža ne može pobeći, ali ne bih da dođemo pred svršen čin, za šta je sada najodgovornija Vlada Crne Gore", poručio je Milatović.

