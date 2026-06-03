Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron boraviće u četvrtak, 4. juna 2026. godine, u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, na poziv predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Kako je saopštila Kancelarija za odnose s javnošću predsednika Crne Gore, reč je o prvoj zvaničnoj poseti jednog predsednika Francuske Crnoj Gori, što ovom događaju daje poseban istorijski i politički značaj.

"Poseta predsednika Makrona predstavlja potvrdu prijateljstva Crne Gore i Francuske, podrške evropskom putu naše države i uloge Crne Gore kao najnaprednije države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U okviru programa posete, ispred rezidencije predsednika Crne Gore na Cetinju biće priređena ceremonija svečanog dočeka, dok su nakon sastanka dvojice predsednika predviđene izjave za medije", ističe se u saopštenju.

Ne propustitePlanetaMAKRON NUDI POMOĆ ZA NUKLEARNE PREGOVORE AMERIKE I IRANA Francuski predsednik pohvalio Trampa zbog "odlučnih napora da se brzo postigne sporazum"
x03 EPA Adam Warzawa.jpg
PlanetaKONAČNO UKINUT ZASTRAŠUJUĆI ZAKON IZ 17. VEKA! Francuski parlament i zvanično okončao kontroverzni pravni akt, iako se de facto nije primenjivao 200 godina!
macorn01 AP Markus Schreiber.jpg
VestiMakron ulaže milijarde u kvantnu budućnost: Francuska želi vrh u sledećoj generaciji računara
emanuel makron (1).jpg
Planeta"EKOLOGIJA POSTALA LAKA META ZA EKSTREMISTE" Makron: Sve opcije i akcije koje smo preduzeli zasnovane su na nauci, moramo to da nastavimo
x03 EPA Adam Warzawa.jpg