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Crna Gora angažovaće više od 1.500 policijskih službenika povodom Samita Evropska unija - Zapadni Balkan koji će 4. i 5. juna biti održan u Tivtu, zbog kojeg će i rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biti ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljan, počev od sutra u podne.

Obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve, prenela je RTCG.

Deo kompleksa Porto Montenegro u Tivtu biće pod posebnim režimom pristupa, a biće privremeno ograničen i rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata.

Predsednik Opštine Tivat Željko Komnenović naveo je da je taj grad učinio sve što je u njegovoj moći da se tokom pristizanja delegacija ne stvaraju gužve na aerodromu.

"Na tivatski aerodrom sleće najveći broj članova delegacije učesnika Samita, njih preko 20, i obezbedićemo prevoz brodovima do Kotora, Herceg Novog, Tivta i Budve, do Budve autobusima jer će biti veliki broj letova koji su već ranije najavljeni", naveo je Komnenović.

(Kurir.rs/Fonet)

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