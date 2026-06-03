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Crnogorska policija sprovela je jutros pojačane kontrole na graničnom prelazu Aerodrom Tivat, gde je pod detaljnu proveru stavljen čarter let iz Beograda kojim je u Crnu Goru doputovalo oko 90 državljana Srbije. Avion je zadržan na pisti, a u toku su provere osnova njihovog dolaska i boravka u državi, saopšteno je iz policije, navodi Borba.me.

Kako navode iz Uprave policije, aktivnosti se sprovode u okviru opsežnih i pojačanih bezbednosnih mera povodom održavanja Samita EU – Zapadni Balkan.

- Na graničnom prelazu Aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd–Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru - saopšteno je iz policije.

Dodaju da su u toku kontrole putnika i provera osnova njihovog dolaska i boravka, te da će nadležni organi preduzeti sve mere predviđene zakonom.

- U toku su kontrole ovih lica i provera osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sveobuhvatne mere i radnje, kao i restriktivne mere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi - naveli su iz policije.

Zbog sprovođenja detaljnih provera putnika, avion kojim su doputovali zadržan je na pisti Aerodroma Tivat.

- Avion je zadržan na pisti Aerodroma Tivat radi sprovođenja detaljnih provera lica koja su doputovala, odnosno razloga njihove posete, imajući u vidu pojačane bezbednosne mere uoči održavanja Samita EU – Zapadni Balkan - istakli su iz policije.