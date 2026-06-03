Brković je za RTV PG kazao da se incident dogodio na Bulevaru revolucije kojim se kretao i tom prilikom spazio je dva vozila koja su išla jedno do drugog. On navodi da se kretao vozilom iza njih, ali da ih nije mogao obići jer su bili zauzeli ceo kolovoz.

- Dva vozila su se kretala bulevarom ravnomerno oko ponoći i iz jednog vozila je signalizirano u drugo vozilo da se zaustavi na proširenje. U tom vozilu, kojem je signalizirano, bila je ženska osoba koju poznajem od ranije kao političkog aktivistu. Kada se zaustavila, stao sam i ja i upitao sam je šta se desilo. Na to mi je ona dva puta odgovorila da ih spasimo od ova dva lica koja ih prate vozilom. Utoliko oni dolaze na vrata našeg vozila i M.V. me prepoznaje govoreći: Evo ga onaj! Napuštam vozilo i kažem M.V. da je to naša sestra Srpkinja na šta dobijam tvrdim predmetom – bokserom udarac u bradu, od drugog lica sa strane, nakon kojeg padam i gubim trenutno svest, gde oni nastavljaju sa udarcima po glavi - kazao je Brković za TVPG.