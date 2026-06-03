Milatovićeva korpa dobrodošlice na samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu, u njoj će biti tradicionalni crnogorski proizvodi
POKLONI ZA UČESNIKE SKUPA U TIVTU
MILATOVIĆ SPREMIO KORPU DOBRODOŠLICE ZA UČESNIKE SAMITA EU-ZAPADNI BALKAN Iz kabineta crnogorskog predsednika objavljeno šta se nalazi u njoj
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Predsednik Crne Gore Jakov Milatović pokloniće liderima koji dolaze na Samit Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu korpu sa tradicionalnim crnogorskim proizvodima kao izraz dobrodošlice, gostoprimstva i poštovanja, saopštio je danas kabinet crnogorskog predsednika.
Među proizvodima koji će biti uručeni liderima nalaze se lozova rakija, vino "vranac", maslinovo ulje, med, sok od divljeg nara, domaći pršut i sir, navedeno je u saopštenju.
Jakov Milatović Foto: Risto Bozovic/AP
"Crna Gora ovim poklonima pokazuje da evropski put ne znači odricanje od onoga što jesmo, već upravo suprotno - da u zajedničku evropsku kuću unosimo svoju posebnost, kvalitet i autentičnost", poručeno je iz kabineta predsednika države.
(Kurir.rs/FoNet)
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