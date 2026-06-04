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Podgorička policija uhapsila je D.K. (22) i 17-godišnjeg maloletnika zbog sumnje da su u taksiju verbalno, a potom i fizički napali vozača, nanevši mu teške telesne povrede, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore. Tokom hapšenja kod maloletnika je pronađen startni pištolj sa municijom i materija za koju se sumnja da je marihuana.

"Kako se sumnja, D.K. i maloletnik su tokom vožnje taksi vozilom, verbalno uznemiravali oštećenog, zbog čega je vozač zaustavio vozilo i zatražio da izađu. Nakon toga su ove dve osobe, kako se sumnja, vozača fizički napali, zadajući mu više udaraca u predelu glave i tela pesnicama, a potom mu je maloletnik zadao udarce startnim pištoljem, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, tom prilikom je kod maloletnika pronađen startni pištolj marke "Zoraki" sa 94 komada municije, kao i, prema informacijama, ručno pravljena cigareta sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana.

Preduzimajući aktivnosti iz svoje nadležnosti, policijski službenici su identifikovali osumnjičene osobe i prikupili potrebna obaveštenja, nakon čega su, kako se navodi, D.K. i maloletnik, po nalogu postupajućeg tužioca, uhapšeni i uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.