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Predsedniku Francuske Emanuelu Makronu sutra će na Cetinju njegov crnogorski kolega Jakov Milatović uručiti najviše državno odlikovanje - Orden Crne Gore.

Milatovićev kabinet je objavio da je taj orden "izraz najvišeg državnog poštovanja prema Makronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa dve države, podršku evropskoj perspektivi Crne Gore i posvećenost vrednostima slobode, demokratije i evropskog jedinstva".

Makron će biti prvi predsednik Francuske u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, što, kako se ističe u saopštenju, ima "poseban istorijski i politički značaj".

1/6 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron držao govor sa naočarima na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Ispred Rezidencije Predsednika Crne Gore na Cetinju će biti ceremonija svečanog dočeka Makrona, sledi sastanak dvojice predsednika i izjave za medije.

Najavljeno je sađenje "drveta prijateljstva" u dvorištu Rezidencije Predsednika Crne Gore.

"Poseta Makrona predstavlja potvrdu prijateljstva Crne Gore i Francuske, i podrške evropskom putu i ulozi Crne Gore kao najnaprednije države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji", zaključuje se u saopštenju.