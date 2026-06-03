MAKRON DOBIJA NAJVIŠE DRŽAVNO ODLIKOVANJE CRNE GORE Postaće prvi francuski predsednik u poseti ovoj zemlji
Predsedniku Francuske Emanuelu Makronu sutra će na Cetinju njegov crnogorski kolega Jakov Milatović uručiti najviše državno odlikovanje - Orden Crne Gore.
Milatovićev kabinet je objavio da je taj orden "izraz najvišeg državnog poštovanja prema Makronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa dve države, podršku evropskoj perspektivi Crne Gore i posvećenost vrednostima slobode, demokratije i evropskog jedinstva".
Makron će biti prvi predsednik Francuske u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, što, kako se ističe u saopštenju, ima "poseban istorijski i politički značaj".
Ispred Rezidencije Predsednika Crne Gore na Cetinju će biti ceremonija svečanog dočeka Makrona, sledi sastanak dvojice predsednika i izjave za medije.
Najavljeno je sađenje "drveta prijateljstva" u dvorištu Rezidencije Predsednika Crne Gore.
"Poseta Makrona predstavlja potvrdu prijateljstva Crne Gore i Francuske, i podrške evropskom putu i ulozi Crne Gore kao najnaprednije države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji", zaključuje se u saopštenju.
(Kurir.rs/Beta)