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Hrvatska policija razbila je dve kriminalne grupe, u kojima ima i državljana Srbije, a koji se sumnjiče za ilegalni prevoz i distribuciju različite robe. Kako tamošnji mediji, otkriven je kanal iz Srbije prema Zagrebu i Sloveniji, uz zaplenu rezervoara F-gasova, duvana i stotine hiljada cigareta.

Nakon što su juče u saradnji s policijom proveli akcije hapšenja, USKOK je danas saopštio da je pokrenuo dve istrage protiv dve grupe osumnjičene za krivična dela izbegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine u sastavu kriminalnog udruženja.

Jednom istragom obuhvaćeno je devet osoba koje se terete da su u Hrvatsku švercovali sitno rezani duvan i cigarete, dok je druga grupa okrivljena za kupovinu i krijumčarenje iz Srbije u Hrvatsku te prodaju na ilegalnom tržištu "veće količine rezervoara za fluorisane staklene bašte koji se upotrebljavaju za servisiranje i punjenje rashladne i klimatizacijske opreme i opreme za dizanje toplote, protivpožarnih sistema i električnih rasklopnih uređaja".

Reč je o stvarima čiji je uvoz u Hrvatsku bez potrebnih dozvola zabranjen, a prodaja zabranjena na celom tržištu EU.

Pripadnici ove dve grupe, kako ih se tereti, na ovim su poslovima u svega nekoliko meseci ilegalno zaradili čak 600.000 evra.

Tajanstveni Srbin Rade sve organizovao

Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, radilo se zapravo o jednoj akciji u kojoj su učestvovali policija, USKOK i Carinska uprava, a koja se razvila u dva pravca krijumčara različite robe. Navodno obe grupe povezuje ista osoba u Srbiji, izvesni Rade koji za sada nije identifikovan, a koji je organizovao nabavku robe, odnosno njen transport iz Srbije u Hrvatsku. U oba pravca krijumčarenja, prema optužbi, učestvovala su i dvojica vozača kamiona koje je taj Rade angažovao.

To su državljani Srbije Srđan Miletić i Goran Stošović. Oni su u svoje kamione, prevozeći razne legalno deklarisane proizvode iz Srbije mahom u Italiju, u teret ubacivali i skrivali duvan, cigarete i spomenute rezervoare gasa.

Foto: STR / AFP / Profimedia

Kako su otkrili inspektori, rezervoare gasova krijumčarili su za svoje "partnere" u Zagrebu, sada suosumnjičene Antu Š. i Dejana K.

Od februara 2026. do maja ove godine ilegalno su uneli u Hrvatsku najmanje 701 potpuno napunjen rezervoar za jednokratnu upotrebu fluorisanih staklenih bašti preko graničnog prelaza Tovarnik. Osumnjičeni srpski vozači dovozili su ih u Zagreb, gde ih je na području Prekvršja preuzimao Ante Š., koji ih je zajedno s Dejanom K. potom prodavao kupcima na području Zagreba i drugih mesta u Hrvatskoj za 300 evra po rezervoaru. Policija i carina zaplenili su im dve stotine takvih rezervoara, a utvrđeno je da su od ilegalne prodaje zaradili najmanje 145.500 evra koje su međusobno podelili.

Druga istraga

Drugi pravac, odnosno druga istraga, kojom su takođe obuhvaćeni isti vozači kamiona iz Srbije, vezan je uz niz isporuka prokrijumčarenog duvana i cigareta. Grupa se tereti da je od novembra prošle godine u Hrvatsku prokrijumčarila ukupno 5,7 miliona komada cigareta, više od 7,3 tone sitno rezanog duvana i oko 4,5 tona duvana u listu. Ilegalnu robu prodavali su u Hrvatskoj i Sloveniji i ilegalno zaradili oko 450.000 evra. Policija i carina su im, navodi USKOK u saopštenju, zaplenili svu spomenutu ukupnu navedenu količinu sitno rezanog duvana i duvana u listu, kao i 433.320 komada cigareta.

Kako saznajemo, kao organizator ove grupe označen je Igor Smuđa iz Zagreba kojega se tereti da je povezao u zajedničko delovanje ostale osumnjičene, među kojima je i bugarski državljanin Javor Vasilev Karamfilov. Prema optužbi, upravo je Smuđa organizovao nabavku, dovoz, skladištenje i distribuciju duvana i cigareta kupcima na području Zagreba i drugih mesta u Hrvatskoj i Sloveniji.

Ilustracija Foto: Uprava Carina Srbije

Nabavku je navodno dogovarao s nepoznatim osobama u Grčkoj i Bugarskoj, a u tome su glavne kontakte odrađivali Karamfilov i suosumnjičeni Damir K. Kao što Jutarnji navodi, i oni su transport prema Hrvatskoj dogovarali preko "Radeta” iz Srbije, koji je za tu svrhu angažovao vozače kamiona Srđana Miletića i Gorana Stošovića.

Pritom su vozači imali i prethodnicu, osumnjičenog Duška K., koji je proveravao je li na graničnom prelazu Tovarnik postavljen mobilni rendgen i dojavljivao vozačima mogu li proći bez te kontrole. Duvan i cigarete dopremali su do Zagreba te su robu skladištili u iznajmljenim prostorima u Vukovini, Ježdovcu i na području samog grada.

Od ukupno 11 osoba obuhvaćenih u obe istrage, USKOK je za sedmoricu zatražio određivanje pritvora, dok za ostale, kako su saopštili, nije bilo osnova za predlaganje pritvora.