Državljanin Belgije M.A.A. (34) uhapšen je na graničnom prelazu "Vraćenovići Deleuša", zbog sumnje da je pokušao da prokrijumčari državljanku Maroka iz Crne Gore .

- Policija je tokom detaljne kontrole automobila, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla ženu skrivenu između prednjih i zadnjih sedišta. Bila je prekrivena prtljagom i većom količinom cveća. Proverom je utvrđeno da je reč o državljanki Maroka staroj 34 godine, koja nije imala vizu za boravak u Crnoj Gori, niti evidentiran zakonit ulazak u tu državu - potvrdjeno je u UP Crne Gore.