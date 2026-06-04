BIZARNO: Čovek pokušao iz Crne Gore u Bosnu da prokrijumčari ŽENU sakrivenu među buketima cveća (FOTO)
Državljanin Belgije M.A.A. (34) uhapšen je na graničnom prelazu "Vraćenovići Deleuša", zbog sumnje da je pokušao da prokrijumčari državljanku Maroka iz Crne Gore.
- Policija je tokom detaljne kontrole automobila, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla ženu skrivenu između prednjih i zadnjih sedišta. Bila je prekrivena prtljagom i većom količinom cveća. Proverom je utvrđeno da je reč o državljanki Maroka staroj 34 godine, koja nije imala vizu za boravak u Crnoj Gori, niti evidentiran zakonit ulazak u tu državu - potvrdjeno je u UP Crne Gore.
O svemu je obavešten tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, po čijem nalogu je Belgijanac uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.
Kurir.rs/RINA