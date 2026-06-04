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Državljanin Belgije M.A.A. (34) uhapšen je na graničnom prelazu "Vraćenovići Deleuša", zbog sumnje da je pokušao da prokrijumčari državljanku Maroka iz Crne Gore.

- Policija je tokom detaljne kontrole automobila, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla ženu skrivenu između prednjih i zadnjih sedišta. Bila je prekrivena prtljagom i većom količinom cveća. Proverom je utvrđeno da je reč o državljanki Maroka staroj 34 godine, koja nije imala vizu za boravak u Crnoj Gori, niti evidentiran zakonit ulazak u tu državu - potvrdjeno je u UP Crne Gore.

O svemu je obavešten tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, po čijem nalogu je Belgijanac uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Kurir.rs/RINA

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