Tri putnička vozila učestvovala su u saobraćajnoj nezgodi kod Osnovnog suda u Podgorici, bez povređenih, uz veliku materijalnu štetu.
Crna Gora
ŽESTOK SUDAR KOD OSNOVNOG SUDA U PODGORICI: U nesreći učestvovala 3 vozila, velika materijalna šteta
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Na raskrsnici 13. jula i ulice Svetozara Markovića, kod Osnovnog suda u Podgorici, prošlog jutra oko 8.07 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri putnička vozila.
Prema informacijama OKC-a, u udesu nije bilo povređenih, a pričinjena je veća materijalna šteta.
Ekipe su ubrzo stigle na teren, nakon čega je obavljen uviđaj.
Kurir.rs/RTCG
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