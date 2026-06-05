Slušaj vest

Na raskrsnici 13. jula i ulice Svetozara Markovića, kod Osnovnog suda u Podgorici, prošlog jutra oko 8.07 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri putnička vozila.

Prema informacijama OKC-a, u udesu nije bilo povređenih, a pričinjena je veća materijalna šteta.

Ekipe su ubrzo stigle na teren, nakon čega je obavljen uviđaj.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraBIZARNO: Čovek pokušao iz Crne Gore u Bosnu da prokrijumčari ŽENU sakrivenu među buketima cveća (FOTO)
foto-up_cg.jpeg
Crna GoraŠANER POKUŠAO DA ŠVERCUJE ROBU BEZ PAPIRA PREKO GRANICE: Policija ga odmah uhapsila, roba vredna 40.000 evra
Crna gora policija
HronikaCARINICI NA IZLAZU IZ SRBIJE ODVOJILI SUMNJIVI KAMION, RAZGRNULI TOVARNI DEO PA SE PRENERAZILI Vozač nije ništa prijavio, u trenu nastala drama (FOTO)
shutterstock-1441222373.jpg
HronikaPOHAPŠENI VOZAČI AUTOBUSA U NOVOM PAZARU: Osumnjičeni za krijumčarenje, skrivali tekstilnu i akciznu robu u posebno izrađenim pregradama autobusa (VIDEO)
Screenshot 2026-05-25 144128.jpg