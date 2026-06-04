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Usled održavanja Samita Evropska unija - Zapadni Balkan promenjen je režim saobraćaja na aerodromu u Tivtu.

- Pristup Aerodromu Tivat iz pravca Tivta će sutra biti zabranjen od 8.30 ujutru do večernjih sati, pozivamo sve putnike koji sutra imaju odlazne letove tokom dana, da budu na aerodromu najkasnije do 8.30 sati, saopšteno je sa tivatskog aerodroma.

Dodaju takođe da se put iz pravca Budve i Kotora ka Aerodromu Tivat zatvara tek od 13 sati, pa pozivaju putnike koji imaju let nakon tog perioda da budu na aerodromu najkasnije u 13 sati.

Za putnike u dolasku, Opština Tivat je obezbedila brodske transfere do Tivta, Kotora i Herceg Novog, a autobuse za one koji put nastavljaju ka Budvi.

Trenutno su na snazi mere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od graničnog prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac Aerodrom Podgorica – Cetinje – Budva – Tivat.