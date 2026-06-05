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U sudnici Suda za prekršaje u Podgorici došlo je do incidenta i umalo fizičkog obračuna između bivšeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića i biznismena Ranka Ubovića.

Teži incident i tuču sprečili su policijski službenici koji su upozorili aktere incidenta na ponašanje.

Prema prvim podacima, Ubović je navodno glavom krenuo na Abazovića, a potom ga je bivši premijer odgurnuo.

Nakon toga je nastao opšti metež u sudnici, a potom je i ročište prekinuto.

Abazović se nalazi u Centru bezbednosti (CB) Podgorica i prijavljuje incident.

(Kurir.rs/Vijesti)

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